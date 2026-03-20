Unbekannte haben am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Ludwigshafen eine Seniorin vor ihrem Wohnhaus angesprochen und ihr Arbeiten an ihrem Carport angeboten. Nach Angaben der Polizei führten die Männer die Arbeiten ohne Aufforderung aus und forderten anschließend mehrere Tausend Euro in bar. Der Ehemann der Frau ließ sich auf die Forderung ein und wollte das Geld in einer Bank abheben. Ein Täter begleitete ihn dorthin. Eine Bankmitarbeiterin erkannte die Betrugsmasche und wies den Mann darauf hin. Als dieser daraufhin einen der Täter zur Rede stellen wollte, war der Mann bereits geflüchtet.