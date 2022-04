Ab 11. Mai wird der Mannheimer Hauptbahnhof für mehrere Monate nicht von Straßenbahnen angesteuert. Wie Stadt und Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) am Dienstag angekündigt haben, beginnen dann die Arbeiten für die Erweiterung und Verlegung der Gleise. Wenn alles reibungslos abläuft, soll die erweiterte Haltestelle mit dann vier Bahnsteigen – zwei direkt vor dem Hauptbahnhof und zwei am Ring – Anfang Oktober in Betrieb gehen. Dieses Projekt ist Teil der aufwendigen Umgestaltung des gesamten Bahnhofsvorplatzes. Das Konzept für die Umleitungen, die Auswirkungen auf den gesamten Großraum Mannheim/Ludwigshafen haben werden, will die RNV Anfang Mai vorstellen. Bis zur Bundesgartenschau, die am 14. April 2023 startet, sollen die zentralen Teile des Vorhabens abgeschlossen sein. Bald wieder geöffnet sein wird dagegen die Tiefgarage unter dem Hauptbahnhof. Am 11. April soll es so weit sein.