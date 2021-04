Alexander Badinger, Handballer in Albersweiler, Offenbach und Waldfischbach, hat seinen Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs verloren. Er starb in der Nacht zum Mittwoch in einer Klinik in Heidelberg im Alter von 38 Jahren. Im Sommer 2017 war die Erkrankung diagnostiziert worden. Um einen Stammzellenspender zu finden, war im Januar 2018 eine Typisierungsaktion bei seinem Heimatverein HSV Albersweiler angelaufen, für den er vor ein paar Jahren noch sporadisch gespielt und sich als Hallensprecher eingebracht hatte. Etwa 1000 Menschen wollten damals helfen. Der TV Hochdorf organisierte eine Benefizspiel mit den Eulen Ludwigshafen. Pfalzweit unterstützen Vereine und Firmen Aktionen. Viel später fand sich eine Stammzellenspende, die aber nicht zu 100 Prozent übereinstimmte. Kurzfristig war Badinger auf dem Weg der Besserung gewesen. Die letzten 15 Wochen war er auf der Intensivstation, Hoffnung und Rückschläge lösten sich ab. Badinger hinterlässt seine Frau und zwei Töchter im Alter von neun und sieben Jahren.