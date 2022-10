Die Linksfraktion begrüßt, dass Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) von ihrem ursprünglichen Ansinnen, die Bäderpreise in Ludwigshafen zu erhöhen, abgerückt ist. „Jede Erhöhung der Bäderpreise lehnte Die Linke im Sportausschuss von Anfang an ab“, teilt Ausschussmitglied Silas Walz per Presseerklärung mit. „Wenngleich wir die 180-Grad-Wende der Bürgermeisterin begrüßen, werten wir ihr hin und her in dieser Sache nicht als verlässliche Politik – der Sportausschuss hätte sich in dieser Zeit längst sinnvolleren Themen widmen können, wie beispielsweise einer effektiven Hilfe für die Sportvereine in der aktuellen Multikrise“, argumentiert Walz.

Ende Juni hatte sich der Sportausschuss gegen die Erhöhung der Schwimmbadentgelte zum 1. Oktober ausgesprochen, Jutta Steinruck reagierte damals noch mit Unverständnis auf diese Entscheidung. Die OB, die zugleich auch Sportdezernentin ist, bezeichnete die Erhöhung der Entgelte als alternativlos, weil die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für einen genehmigungsfähigen Haushalt auch fordere, dass Ludwigshafen seine die Einnahmenseite verbessere. „Heute bin ich der Meinung, dass wir die Menschen nicht auch noch zusätzlich belasten können“, begründete sie dann vergangene Woche, warum jetzt auf die Preiserhöhung verzichtet werden soll.