Ein 82-jähriger Autobesitzer hat am Donnerstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Polizei zufolge bemerkte der Senior gegen 13.30 Uhr, dass ein unbekannter Mann seinen schwarzen Audi Q5 durchwühlt. Das Auto war in der Bozener Straße (Gartenstadt) geparkt. Als der 82-Jährige den Unbekannten ansprach, reagierte dieser aggressiv und griff den Pkw-Besitzer an. Der Täter konnte nichts erbeuten, allerdings gelang es ihm, zu fliehen. Der Plünderer soll 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkle kurze Haare und trug dunkle Kleidung. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963 24150.