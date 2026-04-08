Betrunken hat ein 32-jähriger Fahrer eines Autos hat am Dienstagabend in Ludwigshafen einen schweren Unfall und einen Sachschaden von rund 27.000 Euro verursacht. Laut Polizei kam der Mann gegen 19.40 Uhr auf der Erbachstraße ( Rheingönheim) nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde in eine angrenzende Kleingartenanlage geschleudert. Zudem beschädigte der Unfallwagen eine Toranlage und einen abgestellten Roller. Der 61-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer flüchtete, konnte aber dank Zeugenhinweisen festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab 1,93 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein und das Auto sicher. Der Sachschaden beträgt rund 27.000 Euro.