Ein Eisbär sitzt auf einem geschmolzenen Eisberg und fragt den Eisbär neben sich, der auf einem Berg von Plastikmüll sitzt, ganz naiv: „Wieso schmilzt dein Eisberg nicht?“ So ist die Szene auf einem Cartoon von Steffen Butz (Karlsruhe) zu sehen, der einige seiner Werke mit den Cartoon-Künstlern Petra Kaster (Mannheim) und Markus Grolik (München) seit Samstag innerhalb der Kulturveranstaltung „Paradeisen statt Apokalypsen“ am Lutherplatz sowie am Hackgarten ausstellt.

Die drei Künstler haben den Klimawandel zum Gegenstand ihrer Cartoons gemacht. Ihre Herangehensweise beschreiben sie als eine Mischung von Büroarbeit und Warten auf den