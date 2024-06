Die FG 08 Mutterstadt spielt in der kommenden Saison in der Landesliga. Im Mittelpunkt des zweiten Spiels stehen zwei bekannte Torschützen, eine Rote Karte und der Flug auf eine Baleareninsel.

„Wir haben bis in die Morgenstunden gefeiert“, erzählt Kevin Selzer, ein Teil des Mutterstadter Trainerduos. Die Truppe habe extra einen Bus gemietet, um gemeinsam nach Nieder-Olm zu fahren. Dass es da auf der Rückfahrt hoch herging, ist nicht verwunderlich. Selzer ist stolz auf seine Mannschaft: „Die Mannschaft hat über die gesamte Saison Charakter gezeigt. Der Teamspirit hat uns auch durch die Aufstiegsspiele getragen“, so der Übungsleiter. Wie im Hinspiel gewann Mutterstadt mit 3:1 (1:0) und sicherte sich mit zwei Siegen den Aufstieg in die Landesliga.

Die Gastgeber aus Rheinhessen hatten am Mittwochabend aggressiv begonnen und versucht, den Spielaufbau der FG 08 nachhaltig zu stören. „Es war ein anderes Spiel. Nieder-Olm war aggressiv, wir fanden nicht gleich ins Spiel“, fasst Selzer die Anfangsminuten zusammen. Dann half den Gästen aber einmal mehr die Effektivität: Über Selzer, David Gerner und David Schinnerer kam der Ball zentral zu Rodrigo Paiva Pereira (22.), der wie im Hinspiel zum 1:0 für Mutterstadt traf. „Den Ball hat er im Winkel versenkt. Das hat uns geholfen, danach haben wir zu unserem Spiel gefunden.“ Allerdings wurde es vor dem Seitenwechsel noch einmal eng: „Wir hatten zum Ende der ersten Hälfte Glück, da hat Nieder-Olm noch einmal richtig gedrückt. Aber wir haben uns in die Bälle geworfen, um den Ausgleich zu verhindern“, erzählt der zweite FG-Trainer Marco Malizia.

Hektik in der Schlussphase

Auch in der zweiten Hälfte erwischte Mutterstadt dann einen Start nach Maß. Hatte Nieder-Olm vielleicht damit geliebäugelt, schnell den Ausgleich zu erzielen und die Partie anschließend zu drehen, wurden die Gastgeber eines Besseren belehrt. Der in der Halbzeit eingewechselte Batuhan Topal eroberte den Ball im Mittelfeld, passte zu Schinnerer und dessen Flanke fand im Sturmzentrum Fabio Reithermann, der mühelos zum 0:2 vollstreckte (47.). „Davon hat sich Nieder-Olm in der Folge nicht mehr erholt“, erläutert Selzer. Zudem gerieten die Gastgeber nach einer Roten Karte gegen den zur Pause gekommenen Pascal Wycisk in Unterzahl (66.). Bereits zuvor hatten die Gastgeber drei Stammkräfte aufgrund von Verletzungen ersetzen müssen. Nur wenige Minuten später erhöhte Reithermann auf 0:3 (72.). „Durch die vielen Wechsel haben wir dann ein wenig den Spielfaden verloren. Der Gegner hat weiter nach vorne gespielt und den Ehrentreffer erzielt“, erzählt Selzer. Nach dem 1:3 von Georgij Bichinashvili (81.) warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vor, die FG 08 Mutterstadt überstand die Schlussphase aber ohne weiteren Gegentreffer.

„Wir haben natürlich erst einmal gefeiert“, sagt Selzer und lacht. Die Feierlichkeiten starteten laut Trainer noch im Vereinsheim der Gastgeber, „um 23 Uhr sind wir dann im Bus losgefahren“. Und auch im Mannschaftsfahrzeug war noch lange nicht Schluss. „Danach sind wir noch in unser Vereinsheim gegangen und haben natürlich weiter gefeiert.“ Laut Malizia ging es bis 5 Uhr am Donnerstagmorgen.

Das Team wird sich in den kommenden Wochen mit Blick auf die neue Saison noch verändern. „Wir hatten ja einen großen Kader mit 28 Spielern“, sagt Selzer. Er rechnet noch mit dem einen oder anderen Neuzugang. So bestätigt Malizia, dass in der neuen Runde Tom Schlegel vom VfB Haßloch das Team verstärken wird. Nächste Woche fliegt ein Teil der Mannschaft nach Mallorca. „Wir sind mindestens 18 Mann“, weiß der Trainer. Dort dürfte das Ganze dann weitergehen.