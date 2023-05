Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den Fußball-Verbandsligisten ASV Fußgönheim beginnt am Samstag, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim SC Idar-Oberstein eine „Englische Woche“ mit drei Spielen binnen acht Tagen.

Am Mittwoch, 18.30 Uhr, wird das wegen eines Gewitters abgebrochene Heimspiel gegen den FC Speyer 09 nachgeholt, und am vorletzten Spieltag steht am nächsten Sonntag eine weitere