Der Kreisvorstand des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Ludwigshafen ist bei der jüngsten Jahreshauptversammlung einstimmig im Amt bestätigt worden. Holger Scharff bleibt Vorsitzender (seit 1994), Julia May (seit 2010) und Andreas Mack (seit 2004) sind seine Stellvertreter. Jürgen Kofink führt die Kontrollkommission. Scharff zufolge engagiert sich der ASB weiter für die Ukraine.

Fahrzeughalle saniert

Joachim Köhm vom Landesvorstand leitete die Versammlung und informierte über die Einsätze an der Ahr nach der Flutkatastrophe. Scharff und Mack unterrichteten die Mitglieder über die zurückliegenden vier Jahre. In dieser Zeit sei die Sanierung von Geschäftsstelle und Rettungswache fortgesetzt und die Fahrzeughalle saniert worden. Der ASB bilde weiter aus: in den Bereichen Ambulante Pflege, im Rettungsdienst und in der Verwaltung. Wegen Corona hätten viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen, bedauerte Scharff. Darunter habe auch die Ausbildung gelitten. Mehr Kurse, weniger Teilnehmer sei hier die Devise gewesen.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ gründeten ASB, Arbeiterwohlfahrt und die IG Behinderter und ihre Freunde (IBF) die Kooperation „LU hilft“, um Geld- und Sachspenden für die Menschen aus der Ukraine zu sammeln. Bisher seien 19 Transporte in die Ukraine organisiert und Kriegsflüchtlingen geholfen worden, so Scharff.