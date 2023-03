Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat den Sprung in die Aufstiegsrunde nicht geschafft. Deshalb startet die Mannschaft am Samstag, 15.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Neuling Ahrweiler BC in die Abstiegsrunde. Dabei kann ein Arminia-Spieler etwas schaffen, was ihm seit vier Jahren nicht mehr gelungen ist.

Egal mit wem man beim FC Arminia über Rik Hiemeleers spricht, es dauert nicht lange, dann fällt eine Vokabel: Mentalität oder gar Mentalitätsmonster. Was furchterregend klingt, beschreibt das