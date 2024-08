Das Fußball-Oberligaspiel zwischen dem TSV Schott Mainz und dem FC Arminia Ludwigshafen verlief zwar lange ausgeglichen, aber die Gastgeber gewannen trotzdem hochverdient mit 3:0.

Bereits in der sechsten Minute verwandelte Etienne Portmann einen Foulelfmeter zum 1:0 für den Regionalliga-Absteiger. Danach erlebten die 200 Zuschauer lange ein Spiel ohne Torchancen auf beiden Seiten. In der Schlussphase der ersten Halbzeit nutzte der Mainzer Mannschaftskapitän Jost Mairose und Jacob Roden zwei Ludwigshafener Abwehrfehler zur 3:0-Halbzeitführung (43., 45.). Nach der Pause scheiterte Bastian Hommrich mit dem einzigen gefährlichen Schuss auf das Mainzer Tor an Schott-Schlussmann Robin Balters (48.). Danach verteidigten die spielerisch besseren Rheinhessen, die im DFB-Pokal ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth haben, ihren Vorsprung ungefährdet bis zum Abpfiff.