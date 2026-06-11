Ralf Gimmy kam als Retter in der Not nach Ludwigshafen. Er hat mehr bewegt, als von ihm erwartet wurde – trotz des Abstiegs.

Am 8. April hatte der FC Arminia Ludwigshafen Ralf Gimmy als neuen Trainer vorgestellt. Er kam, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu retten. Dieses Ziel verfehlten Trainer und Team knapp. Am Ende fehlte ein Punkt.

Aber es ist dem Mechtersheimer hoch anzurechnen, dass er sich in dieser Saisonphase dieser großen Aufgabe gestellt hat. Und nicht nur das Sportliche zeigte sich als Problemfeld. Gimmy hat in acht Wochen aus der Truppe eine Mannschaft geformt. Er hat wohl aber auch einiges neben dem Platz, also im Verein, wieder ins Lot gebracht. Das ist eigentlich mehr, als von einem Trainer verlangt werden kann.

Der Verein täte gut daran, schnell aus den Fehlern dieser Saison zu lernen. Das Engagement von Heiko Magin, der in Mechtersheim gezeigt hat, wie der Aufstieg aus der Verbandsliga funktioniert, ist ein erster Schritt. Geschlossenheit, ein homogener Kader und viel Einsatzbereitschaft sind weitere. Dann ist die Arminia auch wieder fit für die Oberliga.