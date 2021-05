Ins Krankenhaus ist ein BASF-Mitarbeiter nach einem Arbeitsunfall am Freitagmorgen in Ludwigshafen gekommen. Der Mitarbeiter benetzte sich aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Gemisch aus Wasser und 4-Chlorbuttersäurechlorid. Er war gerade mit Reinigungsarbeiten in einem Tankcontainer beschäftigt, wie der Chemiekonzern mitteilt. 4-Chlorbuttersäurechlorid kann laut BASF unter anderem schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden verursachen.