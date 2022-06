Kaum Bewegung auf dem Arbeitsmarkt: Sowohl im Bereich der Agentur für Arbeit als auch im Jobcenter Vorderpfalz sind im Juni kaum mehr Menschen registriert worden als im Mai. Die Arbeitslosenquote verharrt weiter bei 6,1 Prozent.

„Die Beschäftigung bleibt stabil, und die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften bewegt sich auf einem guten Niveau“, bilanzierte Agentur-Geschäftsführer Daniel Lips in seinem Arbeitsmarktbericht. Die Stimmung trübe sich trotz belastender Aussichten infolge des Ukraine-Kriegs und globaler Lieferengpässe aktuell nicht signifikant ein, der Dienstleistungssektor profitiere weiterhin vom Ende der coronabedingten Einschränkungen. „Hoffen wir, dass das auch so bleibt“, ergänzte Lips.

Anfang Juni haben die Agentur und das Jobcenter die Betreuung der in der Vorderpfalz angekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine von den Kommunen übernommen. Deren Anteil bildet sich in der Statistik aber noch nicht ab, weil die individuelle Beratung und Zuordnung Zeit beansprucht und die Prüfungen noch laufen. Erkennbare Auswirkungen auf die Arbeitslosenzahlen erwartet Lips erst im Lauf des Sommers.

Im gesamten Vorderpfälzer Agenturbezirk waren im Juni 14.250 Menschen arbeitslos gemeldet, 69 mehr als im Mai. Das Jobcenter, das Langzeitarbeitslose betreut, meldet aktuell 9115 Fälle, 45 mehr als im Vormonat. 2791 Personen haben im Juni einen neuen Job gefunden. Das sind 47 mehr als im Mai, aber 90 weniger als vor einem Jahr. 2868 Frauen und Männer haben sich neu arbeitslos gemeldet, 378 mehr als im Vormonat und 127 mehr als im Vorjahr.

Erfreulicher Jahresvergleich

In der Stadt Ludwigshafen waren im Juni mit 7829 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar nur zehn weniger als im Vormonat, aber immerhin 1398 weniger als vor einem Jahr. 1540 Frauen und Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Das sind 92 mehr als im Mai, aber zehn weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitsagentur kann 3961 offene Stellen anbieten, 103 weniger als im Vormonat, aber 579 mehr als vor einem Jahr. Im Juni sind 666 dazugekommen, 48 mehr als im Mai. 1112 Ausbildungsplätze sind weiterhin unbesetzt. 940 Jugendliche sind auf der Suche nach einer passenden Lehrstelle, 278 weniger als vor einem Jahr.

Termine

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur bietet am 6. Juli von 17 bis 19 Uhr erstmals einen internationalen Elternabend im Berufsinformationszentrum in der Berliner Straße an. Dolmetscher der Brückenbauer der Stadt übersetzen in 14 Sprachen.

Eine Woche später am 13. Juli geht die Berufsberatung ins Freie und ist zwischen 10 und 16 Uhr im benachbarten Hack-Museumsgarten auf dem Hans-Klüber-Platz ansprechbar.