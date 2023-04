Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ludwigshafener Apotheken tauchen in letzter Zeit immer häufiger Menschen mit gefälschten oder verdächtigen Impfpässen auf, um sich damit ein digitales Impfzertifikat ausstellen zu lassen. Trotz berechtigter Zweifel an der Echtheit der Dokumente sind die Apotheken mit der Prüfung überfordert.

„Gefälschte Impfpässe sind uns schon viele begegnet“, sagt beispielsweise Lisa Hedrich-Trimborn von der Nibelungen-Apotheke im Stadtteil West. Es seien einige pro Tag, insgesamt vielleicht 50 in der letzten Woche gewesen, schätzt die Apothekerin. Mit den verordneten Einschränkungen für Ungeimpfte in der letzten Zeit habe die Zahl der Fälschungen deutlich zugenommen. Vor allem junge Leute kämen damit an. Manche Dokumente seien recht schnell als falsch zu erkennen. Bei anderen gebe es zumindest Zweifel. Meistens werden die Kunden einfach weggeschickt, wenn das Dokument nicht in Ordnung ist. Die Anzeige einer möglichen Fälschung an die Polizei stößt auf Hindernisse und erfolgt aus verschiedenen Gründen eher nicht.

Kein Zugang zu digitaler Datenbank

„Wir lassen die Kunden nun einen Vordruck der Apothekerkammer unterschreiben, dass wir den Impfpass prüfen dürfen und von der Schweigepflicht für Apotheker befreit sind“, berichtet Hedrich-Trimborn. In einem Fall habe ein Anruf bei der angeblichen Impfärztin für Klarheit über die Fälschung gesorgt. Sie sei dann benachrichtig worden, um Anzeige zu erstatten. So etwas gelinge aber eher selten. Oft sei es einfach nicht möglich, bei einem länger zurückliegenden Impfdatum einen Arzt oder gar ein Impfzentrum anzurufen. „Leider haben wir keinen Zugang zu einer digitalen Datenbank, um das zu prüfen“, bedauert sie.