Die Stadt Ludwigshafen möchte an einem Bundesförderprogramm zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels teilnehmen und hat hierzu gemeinsam mit der BASF einen Förderantrag eingereicht. Infolgedessen verzögert sich jedoch der neue Flächennutzungsplan.

„Wir rechnen mit einer Bearbeitungszeit von bis zu zwölf Monaten bis fundierte Aussagen aus dem Klimaanpassungskonzept vorliegen“, teilt die Stadt mit und erklärt gleichzeitig, in welchen sauren Apfel man dafür beißen muss: Beim Flächennutzungsplan kommt es zu entsprechenden Verzögerungen. „Zeit, die wir uns aber gerne nehmen, damit wir potenzielle Bauflächen auf diesen wichtigen Aspekt hin noch besser prüfen und einschätzen können“, wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erläutert.

300 Beiträge von Bürgern

Mit einer Grundlagenermittlung ist 2021 das Projekt „Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 1999“ gestartet worden. „Bei diesem großen und perspektivischen Planungsinstrument, in dem die Rahmenbedingungen für künftiges Wohnen, Arbeiten, Bauen und Freizeit festgelegt werden, ist es der Stadt Ludwigshafen wichtig, den Prozess im Dialog mit den Bürgern offen und transparent zu gestalten“, sagt Steinruck.

So gab es etwa am 27. September 2021 einen Livestream mit Experten, in dessen Mittelpunkt die Themen Wohnen, Handel und Gewerbe, Mobilität, Umwelt, Klima und Naturschutz standen. Im Anschluss daran folgte ein zweiwöchiger Online-Dialog, bei dem laut Stadt rund 300 Beiträge eingingen, die am Montag in einem Auswertungsbericht gebündelt den Mitgliedern des Bau- und Grundstücksausschusses vorgestellt wurden.

„Größtmögliche Transparenz“

Der vorliegende Auswertungsbericht werde nun die Dokumentation auf der Plattform Ludwigshafen-diskutiert ergänzen: „Damit sorgen wir für eine größtmögliche Verfahrenstransparenz und ein jederzeit zugängliches Planungsgedächtnis“, erläutert Jutta Steinruck.

Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) unterstrich in der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am Montag, wie bedeutsam Klimaschutz und Klimaanpassungen auf kommunaler Ebene sind. „Das hat auch der Beteiligungsdialog deutlich aufgezeigt“, resümiert Steinruck. Umso wichtiger sei es, die Klimabelange im Flächennutzungsplanverfahren gründlich abarbeiten zu können.