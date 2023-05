Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Ende des vergangenen Jahres war im Schulträgerausschuss nur von einer Verlegung der Anna-Freud-Schule in den Rhein-Pfalz-Kreis die Rede. Denn der Berufsbildenden Schule für Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft (BBS) fehlen Räume, und der Sanierungsbedarf ist groß. Am Montag hat die Verwaltung klargestellt, dass die Schule in Süd geschlossen werden soll. Mit Folgen für Schüler und Lehrer – und die benachbarte Brüder-Grimm-Grundschule.

Von einem Zeitraum von fünf bis sechs Jahren geht Ralf-Ingo Sitter, Bereichsleiter Schulen, derzeit bis zur Auflösung der Anna-Freud-Schule aus. Unterdessen will der