Unbekannte haben in Ludwigshafen Mitte in einen 33-Jährigen angegriffen, meldet die Polizei. Die Männer forderten das Opfer am Sonntag, 12. April, gegen 18.30 Uhr in einem Restaurant in der Kaiser Wilhelm Straße auf, das Lokal zu verlassen. Als der Mann sich zum Ausgang begab, sprühte einer der Täter laut Polizei mit einer Reizgaspistole. Beide flüchteten dann zu einem nahe abgestellten weißen VW Golf, in dem eine weitere Person saß.

Der 33-Jährige verfolgte die Männer bis zum Auto und wurde dort mit einem Teleskopschlagstock angegriffen. Die Täter fuhren mit einem Auto mit Mannheimer Kennzeichen in Richtung Rheinufer davon. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bat um Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.