Vorm Amtsgericht Speyer sollte eine 44-Jährige aus Ludwigshafen angeklagt werden, weil sie in Dudenhofen ihre Mutter körperlich angegriffen, verletzt, bedroht und beleidigt haben soll. Hinzu kam eine Anklage wegen 32 Computerbetrügereien. Doch der Prozessbeginn platzte.

Die einzelnen Taten hatten sich laut Anklage zwischen Februar 2019 und Mai 2022 abgespielt. In einem Fall soll die 44-Jährige ihre Mutter so fest gepackt haben, dass diese ein Hämatom am Unterarm erlitt. In einem anderen Fall soll sie ihre Mutter an Kopf, Hals und Oberkörper gekratzt, einmal ins Gesicht geschlagen und gedroht haben, sie aufzuschlitzen. Ein anderes Mal, soll sie ihre Mutter am Hals gepackt und gewürgt, ihr die Fingernägel in die Wange gebohrt sowie den Kopf hin- und hergerissen haben. Dabei soll die Mutter mit dem Tod bedroht und beleidigt haben. Zudem soll die 44-Jährige in dieser Zeit unter falschem Namen alle möglichen Dinge bestellt haben, ohne die Absicht zu bezahlen.

Als die Angeklagte am Mittwoch nicht zum Termin erschien, wollte die Polizei sie abholen. Sie war jedoch nicht zu erreichen. Nun erging Haftbefehl gegen die Frau.