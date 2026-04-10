Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einer angeblichen Schlägerei zwischen jugendlichen Personengruppen in die Westendstraße im Ludwigshafener Stadtteil Mitte gerufen worden. Laut eigener Mitteilung ging der Notruf bei der Polizei um 18.30 Uhr ein; als die Polizei am Ort des Geschehens ankam, fand sie dort lediglich einen 17-Jährigen Ludwigshafener mit leichten Verletzungen im Gesicht vor. Sie nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.