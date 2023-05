Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Gartenstadt Andreas Dissinger getroffen. Der 42-jährige Zentralheizungs- und Lüftungsbauer war gerade auf dem Weg zu einer Baustelle in Oggersheim.

Wie ist die Auftragslage im Handwerk?

Generell kann ich das nicht sagen, aber die Auftragslage bei uns ist aktuell sehr gut.

Kürzlich war die Sprungbrett-Messe, die Schülern bei der Suche nach dem passenden Beruf helfen soll. Wie viele Auszubildende haben Sie?

Ich