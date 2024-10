Für Bahnreisende aus Ludwigshafen bietet sich eine Alternative zur Deutschen Bahn. Die Stadt wird an das Flixtrain-Netz angeschlossen. Reisende können ab sofort mit dem privaten Anbieter nach einem Umstieg in Heidelberg Ziele wie Berlin, Erfurt, Freiburg oder Basel erreichen. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wird dazu die Kooperation mit dem Deutschlandtarifverbund (DTV) erweitert. Deutschlandweit seien nun rund 200 zusätzliche Städte mit Kombitickets erreichbar, die aus einer Regional- und einer Flixtrainzugfahrt bestehen. Der Regionalverkehrsabschnitt werde direkt mit der Flixtrain-Verbindung gebucht. Weil auf ersterem keine Zugbindung bestehe, sei das Anschlussticket für den gesamten Tag gültig. Reisende aus Ludwigshafen hätten die Möglichkeit, mit dem Kombiticket zunächst den Regionalverkehr nach Heidelberg zu nutzen. Von dort aus bringe sie Flixtrain in etwa fünf Stunden nach Berlin oder in etwas mehr als drei Stunden nach Erfurt, schreibt das Unternehmen. Im Ticketpreis inbegriffen sei ein Sitzplatz. Flixtrain fährt nach eigenen Angaben rund 50 Orte in ganz Deutschland an, etwa 300 weitere sind demnach über die DTV-Kooperation angebunden.