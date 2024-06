Als die GFR Ludwigshafen (heute Teil des RSC Ludwigshafen) unmittelbar nach ihrer Gründung 1974 erstmals als Veranstalter eines Straßenradrennens in der Pfalz auftrat, sorgte sie von Beginn an für ein Novum.

Als die „Gesellschaft zur Förderung des Radsports“ (GFR) Ludwigshafen (heute Teil des RSC Ludwigshafen) unmittelbar nach ihrer Gründung 1974 erstmals als Veranstalter eines Straßenradrennens in der Pfalz auftrat, sorgte sie von Beginn an für ein Novum. Das damals erstmals organisierte Mundenheimer Kerwe-Radrennen fand nicht wie anderswo üblich an einem Samstag oder Sonntag, sondern an einem Dienstag statt. Die GFR-Organisatoren verfolgten mit diesem ungewöhnlichen Termin gleich zwei Ziele: Sie hatten im damals allenthalben noch dicht gestaffelten südwestdeutschen Radsport-Terminkalender keine Konkurrenz anderes Rennen zu befürchten, sodass sich zahlreiche Spitzenfahrer anmeldeten. Mit diesen lockten sie das gesamte Radsportpublikum der Region zu ihren hochbesetzten „Wochentagsrennen“ an.

Die Strategie ging auf. In Mundenheim, wo es bis dahin überhaupt noch keine Radrennen gegeben hatte, drängten sich zum Beispiel im August 1974 nahezu 10.000 Zuschauer um den 900-Meter-Rundkurs im Süden des Stadtteils, als der GFR Ludwigshafen bei den Meldungen ein Husarenstreich gelungen war: In Mundenheim startete erstmals in Deutschland seit seinem Gewinn der olympischen Goldmedaille am 24. Juli in Montreal der „Bahn-Goldvierer“ mit Doppel-Olympiasieger Gregor Braun (Neustadt), Hans Lutz (Stuttgart), Günther Schumacher (Büttgen) und Peter Vonhof (Berlin).

Gaststar in Mutterstadt

Einen nicht minder berühmten „Star“ holten die GFR-Organisatoren zu einem ihrer inzwischen 40 Kerwe-Radrennen am Kerwe-Montag in Mutterstadt, als sie den fünffachen belgischen „Tour“-Gewinner Eddie Merckx als Ehrengast zur Siegerehrung baten. Auch die Zuschauer bei den jahrelang ausgetragenen GFR-Radrennen in Dannstadt erlebten einen (späteren) Weltmeister und „Tour“-Etappensieger, als Rolf Gölz (Bad Schussenried) das Wochentags-Radrennen souverän gewann. Die GFR-Radrennen an Montagen und Dienstagen waren bei den Fahrern beliebt, dafür sorgten die attraktiven Prämien, die in fast jeder Runde für Tempo sorgten und heute noch dank der Mithilfe der Geschäftswelt ein Pluspunkt für die Rennen des RSC Ludwigshafen sind.

In diesem Jahr findet das einzige RSC-Straßenrennen am 26. August bei der Mutterstadter Kerwe an einem Montag statt. Zwei Rennen mit Start und Ziel in der Ludwigshafener Straße stehen im Programm: Um 16.30 Uhr fällt der Startschuss für ein Rennen um den „Preis der Gemeinde Mutterstadt und der Sparkasse Vorderpfalz“ für Amateure über 62,4 Kilometer (48 Runden). Um 18 Uhr gehen die Profis und Elite-Amateure an den Start um den „Großen Preis der Firma Zeller Recycling“ über 71,5 Kilometer (55 Runden).