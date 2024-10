Eine 38-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 6 Uhr in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist gegen eine Hauswand gefahren. Sie wurde dabei leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Feuerwehr brachte die Frau ins Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Unfall verursachte einen von der Polizei geschätzten Sachschaden von rund 30.000 Euro an Auto und Hauswand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Frau drohen bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Außerdem kann die Führerscheinstelle ihre Fahreignung überprüfen.