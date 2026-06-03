Die Gemeinde will nach sieben Jahren wieder einen Seniorenbeirat wählen. Bürgermeister Thorsten Leva (SPD) erklärt, warum die Stimme der älteren Generation wichtig ist.

Herr Leva, der letzte Seniorenbeirat für Mutterstadt war vor der Corona-Pandemie aktiv. Mittlerweile hat die SPD die Arbeitsgruppe 60 plus reaktiviert. Es gibt offensichtlich aktive Senioren, die mit den Hufen scharren und sich gern für ihren Heimatort einbringen möchten. Ist das der Grund, warum am Donnerstag, 11. Juni, die Neuwahl eines Seniorenbeirats angestoßen werden soll?

Nein, nicht direkt. Die Versammlung zur Neuwahl eines Seniorenbeirats für Mutterstadt war immer Teil des Plans nach der Landtagswahl gewesen, der im Gemeinderat vereinbart worden war. Unabhängig von der Reaktivierung der Arbeitsgruppe 60 plus kamen aber auch Impulse aus der Bevölkerung, zum Beispiel bei meinen Geburtstagsbesuchen. Viele Senioren kommen mit Anregungen bereits direkt auf uns zu, aber ein Seniorenbeirat kann mehr bewirken. Er kann der Verwaltung Impulse für die Themen der älteren Generation geben, aber auch als Multiplikator dienen, etwa für die Entscheidungen des Gemeinderats oder der Verwaltung.

Entscheidungsbefugnis hat ein Seniorenbeirat nicht. Kann man als Mitglied dennoch etwas bewirken?

Die Beschlüsse dieses Expertengremiums sind zwar nur Empfehlungen für den Gemeinderat, aber es kann seinen Blickwinkel für Entscheidungen mitgeben, den die Kommunalpolitiker nicht haben. Der Beirat kann auch eigene Themen anstoßen. Und bisher war es schon so, dass die Ideen und Anregungen sehr ernst genommen wurden. Bestes Beispiel war die Ortskernentwicklung. Bei der Umgestaltung der Ortsmitte 2017 hatte der damalige Seniorenbeirat eine wichtige Rolle inne. Seine Wünsche sind stark in die Ortskerngestaltung eingeflossen.

Wer darf und wie viele können mitmachen?

Alle Mutterstadter Bürger ab 60 Jahren können sich am 11. Juni zur Wahl in den Seniorenbeirat aufstellen lassen. Der Gemeinderat wählt dann aus dem Kreis der Kandidaten den Seniorenbeirat. Es müssen sich mindestens fünf Personen aufstellen lassen. Maximal 15 Mitglieder können in den Rat gewählt werden. Sollten sich mehr Personen einbringen wollen, ist das auch als Nichtmitglied möglich.

Haben Sie eine Idee, welches Thema ein Seniorenbeirat, sofern er zustande kommt, als erstes anregen wird?

Ich vermute stark, dass der Bürgerbus eines der ersten Themen sein wird. Der Wunsch ist schon des Öfteren geäußert worden.

Noch Fragen?

Wer sich für den Seniorenbeirat aufstellen lassen möchte, der kann am Donnerstag, 11. Juni, 16.30 Uhr in den Ratssaal im Mutterstadter Rathaus (2. OG) kommen. Vorabinformationen gibt es beim Büroleiter der Gemeindeverwaltung, Gunther Holzwarth, unter Telefon 06234 9464-55 oder per E-Mail an gunther.holzwarth@mutterstadt.de.

