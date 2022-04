Mehrere randalierende Jugendliche sind der Polizei in der Nacht auf Sonntag am Oggersheimer Hallenbad (Hermann-Hesse-Straße) gemeldet worden. Als die Beamten eintrafen, ging ein stark alkoholisierter Heranwachsender „bedrohlich und aggressiv“ auf sie los. Trotz mehrfacher Aufforderung, stehen zu bleiben, und unter Androhung des Einsatzes einer Elektroschockpistole (Taser) blieb der Jugendliche aufbrausend. Nur dank eines Tasereinsatzes konnte ein Angriff verhindert werden. Der Täter wurde anschließend wegen seines Tabletten- und Alkoholkonsums zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde niemand verletzt.