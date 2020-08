In der Robert-Lauth-Straße in Oggersheim hatte sich am Samstagabend ein Streit entzündet. Die Polizei wurde gegen 18 Uhr alarmiert. Vor Ort traf sie auf einen 29-jährigen Litauer, der stark alkoholisiert war und sich äußerst aggressiv und provokant verhielt. Nachdem sich der Mann trotz des Eintreffens weiterer Unterstützungskräfte nicht beruhigte, drohte die Polizei mit dem Einsatz eines Tasers (Elektroschockpistole). Unbeeindruckt davon forderte der Mann die Polizei zum Zweikampf auf. Nach erneuter Taser-Androhung konnten dem Mann Handfesseln angelegt werden. Da seine Identität nicht feststand, wurde er zur Dienststelle gebracht.