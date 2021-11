Weil ein 25-Jähriger sich sehr aggressiv verhielt, hat die Polizei bei einem Einsatz am Samstag zum Taser gegriffen. Um 12 Uhr wurden die Beamten zu einem Streit in der Wattstraße (Mundenheim/Rheingönheim) gerufen. Zwei Mitbewohnerinnen hatten eine körperliche Auseinandersetzung. Auch der 25-jährige Ehemann einer der Frauen machte laut Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, war der Mann weiterhin aggressiv. Einem Platzverweis kam er nicht nach und sollte deshalb in Gewahrsam genommen werden. Doch er wehrte sich so stark gegen die Fesselung, dass der Taser zum Einsatz kam. Anschließend konnte er in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.