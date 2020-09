Die achtköpfige AfD-Fraktion im Stadtrat unterstützt die Strategie der Sparkasse Vorderpfalz, sich durch eine stärkere Konzentration auf Onlinebanking zukunftsfähig zu machen. Der Wegfall von sieben der derzeit 51 Standorte bis 2023 sei in Zeiten, in denen die Kunden verstärkt Online-Angebote nutzten, nicht nur gesellschaftspolitisch vertretbar, sondern auch wirtschaftlich geboten. Die AfD begrüßt daneben „ausdrücklich“ den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und den Einsatz der freiwerdenden Mitarbeiter in der Kundenbetreuung.

„Klassischer Face-to-Face-Beratung vorziehen“

„Gerade wenn man die besondere Bedeutung der Sparkasse für der Region auch für die Zukunft erhalten will, ist es unabdingbar, sich auf das veränderte Nutzungsverhalten der Kunden einzustellen, die Online-Angebote der klassischen Face-to-Face-Beratung vorziehen. Daneben macht das Festhalten der Europäischen Zentralbank an ihrer schädlichen Null- bis Negativzinspolitik zur Eurorettung die Situation für die Sparkassen nicht gerade einfacher.

Seitenhieb auf Linksfraktion

Dass die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat jetzt diese Strategie kritisiert, wirft ein erhellendes Licht auf eine sozialistische Weltsicht, in der ökonomische Realitäten und daraus entstehende Notwendigkeiten offensichtlich keine Rolle spielen“, so AfD-Fraktionsvorsitzender Johannes Thiedig.