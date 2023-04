Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch acht Spiele, dann endet für Marco Malizia, Trainer der FG 08 Mutterstadt II (Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt), ein Abschnitt in seiner sportlichen Laufbahn. Denn in der kommenden Saison übernimmt der Coach, der bislang als Chef immer selbst das Sagen hatte, eine neue Planstelle. Der 33 Jahre alte Malizia wird Co-Trainer von Kevin Selzer bei der ersten Garnitur der FG 08 in der Bezirksliga.

„Ich habe schon reingeschnuppert und stand bei den letzten vier Spielen der Hauptrunde an der Linie“, erklärt Malizia. Zehn von zwölf möglichen Punkten holte Mutterstadt in