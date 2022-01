Beim Anfahren von Gasturbinen hat sich am Donnerstag gegen 10.15 Uhr im Kraftwerk Süd der BASF in Ludwigshafen für wenige Minuten eine gelbliche Abgasfahne gebildet. Das hat ein Sprecher des Chemiekonzerns am Vormittag mitgeteilt. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.