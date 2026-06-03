Rund 1500 Gäste haben das Jubiläum des Abenteuerspielplatzes Oggersheim gefeiert. Der 1976 gegründete ASP ist bis heute ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche.

Der Abenteuerspielplatz Oggersheim feiert in diesen Tagen sein 50-jähriges Bestehen. Der ganz besondere Spielplatz auf einem 6000 Quadratmeter großen Areal an der Speyerer Straße wurde 1976 auf Betreiben einer Bürgerinitiative aufgebaut, um Kindern einen sicheren Ort zur kreativen Entfaltung zu bieten. Auch heute hat der Spielplatz nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt.

Auf dem Vorplatz zwischen den Gebäuden des Spiel- und Kreativhauses hatten sich zur Jubiläumsfeier zahlreiche Besucher eingefunden. Nach der musikalischen Einstimmung durch den Musikverein Oggersheim konnte Osman Gürsoy, Vorsitzender des Vereins „Bürgerinitiative Abenteuerspielplatz Oggersheim“ neben den zahlreichen Besuchern aus Ludwigshafen und dem Stadtteil mit Oberbürgermeister Klaus Blettner, Kulturdezernent Lars Pletscher (beide CDU) und Sozialdezernent David Guthier (SPD) gleich mehrere Vertreter des Ludwigshafener Stadtvorstands begrüßen. „Wir feiern heute den 50. Geburtstag unseres ASP. Ein Ort, an dem Kinder spielend lernen und einfach Kind sein können. Generationen haben den ASP geprägt. Dieser Ort lebt von Menschen, die ihn tragen und gestalten“, sagte Gürsoy und bedankte sich bei allen Vereinsmitgliedern und ehemaligen Aktiven.

Seit 50 Jahren ein Ort für Kinder

„50 Jahre Jugendfarm, jetzt das Jubiläum des Abenteuerspielplatzes. Es sind wunderbare Orte, wo Zukunft entsteht“, würdigte der in Oggersheim wohnende OB das Engagement des Vereins für Kinder und räumte ein, dass er als Kind auch gerne einen solchen Spielplatz gehabt hätte. Der „mit viel Herzblut“ aufgebaute Abenteuerspielplatz sei seit 2020 ein inklusiver Treffpunkt für alle Kinder mit und ohne Behinderung geworden, ergänzte Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD). „Basteln, kreativ sein, alles ist hier möglich. Und vor allem ist dieses Gelände nicht für Eltern“, wies sie auf eine Besonderheit hin.

Auf dem Gelände des ASP leben auch zahlreiche Tiere. Foto: Gerhard Bühler

Tatsächlich richtet sich das Angebot des ASP montags und freitags ausschließlich an Schulkinder, Eltern sind dabei nicht erwünscht. An den übrigen Wochentagen sind dagegen auch Eltern mit ihren Kleinkindern willkommen. Für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahren sorgen auf dem Gelände fünf fest angestellte pädagogische Fachkräfte.

Spielplatz setzt auf kreative Freiräume

Wie Gürsoy sagte, erfreut sich der ASP nach wie vor großer Beliebtheit, je nach Witterung kämen pro Tag 100 bis 150 Kinder und Jugendliche. Insgesamt gebe es rund 20.000 Besucher pro Jahr. „Wir sind personell gut aufgestellt und schauen optimistisch in die Zukunft“, erinnerte der SPD-Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt daran, dass Kinderbetreuung eine Pflichtaufgabe für die Stadt darstellt und daher nicht von Sparmaßnahmen betroffen ist.

Nach Angaben der Veranstalter sind am Festtag rund 1500 Gäste gekommen, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Viele Familien mit Kindern ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, die gebotenen Attraktionen zu nutzen. Auf dem Gelände leben Schafe, Ziegen, Hasen, Hühner und ein Hahn. Kinder können bei der täglichen Fütterung mitmachen, Ställe ausmisten, Eier suchen und die Tiere kennenlernen. Im Garten und im Gewächshaus wird ausgesät, gepflegt und gehegt. Im Laufe der Saison wird frisches Gemüse geerntet, das in der angeschlossenen Küche zu Mahlzeiten weiterverarbeitet wird.

Der Musikverein Oggersheim sorgte für die musikalische Begrüßung bei der Jubiläumsfeier. Foto: Gerhard Bühler

Bauplatz als Herzstück

Ein umzäunter Bereich hinter dem Spielhaus ist mit Sand und Wasserläufen als inklusiver Kleinkinder-Spielplatz gestaltet worden. Den größten Raum des ASP nimmt nach wie vor der Bauplatz ein. Hier liegen Stapel von Brettern und Baumaterial herum. Damit können Kinder und Jugendliche eigene Holzhütten auf dem Gelände bauen, mit Hammer und Säge arbeiten und ihre kreativen Ideen umsetzen. Dazu gibt es ein Labyrinth, ein Baumhaus, eine Rampe, einen Turm und eine große Feuerstelle. Der ASP in der Speyerer Straße 34 ist immer nachmittags, in Ferienzeiten vormittags geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter asp-live.de/