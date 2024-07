Mit einigen Erfolgen im Gepäck kehrte der ABC Ludwigshafen von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Jugend in Ingelheim zurück. Ein Athlet holte sich gleich zwei Titel.

Die U16-Jugend des ABC Ludwigshafen hat drei Wochen nach den Erfolgen bei den Süddeutschen Meisterschaften fünf Titel gewonnen und weitere Podiumsplätze bei den Landesmeisterschaften erreicht.

Acht Jugendliche des ABC hatten sich der Konkurrenz in den Disziplinen 100m, 300m, 80m Hürden und im Hochsprung gestellt. Herausragender Athlet war Adrian Josef Anders, der in der M15 überraschend einen Doppelsieg über 100m und 300m ersprintete. Im 100m-Finale setzte er sich mit neuer persönlicher Bestzeitvon 11,81s auf den letzten Metern vor seinen Vereinskameraden und Süddeutschen Vizemeister Sidwell Njikam, der mit 11,89s knapp geschlagen zweiter wurde. Adrian verpasste allerdings die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften hauchdünn um eine Hundertstelsekunde. Dafür setze er über 300m in seinem ersten Lauf über diese Distanz ein weiteres Ausrufezeichen und wurde mit tollem Schlussspurt überraschend Landesmeister in starken 38,92s. Komplettiert wurde das starke Abschneiden der Jungs von Alexander Meier, der in der M14 den Vizetitel über 100m in neuer persönlicher Bestzeit von 11,91s erzielte. Aufgrund einer kurzfristigen Verletzung konnte die 4x100m Staffel nicht an den Start gehen und verpasste den erhofften Titelgewinn.

Favoritenrolle erfüllt

Bei den Mädchen stachen gleich drei Athletinnen heraus. Nela Zezelj wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte souverän über 100m in neuer persönlicher Bestzeit von 12,75s. Für sie war dies nach längerer Pause ein großartiger Erfolg. Sara Kohli lief im Vorlauf mit 12,99s eine neue persönlicher Bestzeit , im Endlauf sprinte sie auf den dritten Platz (13,10s). Auf der langen Sprintstrecke über 300m bewies Kohli ihr Talent und gewann als Jahrgangsjüngere in der älteren Klasse der W15 in 41,94s und neuer persönlicher Bestzeit. Mia Hutthoff wurde in diesem Wettbewerb mit einer Zeit von 45,05s Achte. Sie hatte kurze Zeit davor in einem spannenden Wettkampf im Hochsprung überzeugt, als sie sich mit neuer Besthöhe von 1,59m den Landestitel sicherte und so für eine faustdicke Überraschung sorgte. Jana Otto zeigte als Sechste über 80m Hürden in neuer persönlicher Bestzeit von 13,68s ebenfalls ein technisch gutes Rennen.

Die Trainer der U16, Juri Tscherer, Rainer Süß und Dino Ziegler sowie der Sport-und Jugendwart Armin Kuhn waren sehr zufrieden und freuten sich über das insgesamt hervorragende Abschneiden der ABC-Jugend.