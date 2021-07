Das Dubbeglas ist entlang der Weinstraße das wohl am weitesten verbreitete Trinkgefäß – und ab sofort zum Stückpreis von 5,90 Euro in einer neu aufgelegten Ludwigshafener Edition auch bei der Tourist-Information am Berliner Platz 1 erhältlich. Da die Stadt am Rhein nicht nur größte Stadt der Pfalz sei, sondern mit seiner Lage am Fluss auch als Tor zur Pfalz gelte, werde letzterem Aspekt mit dem Glas-Aufdruck Rechnung getragen. „Ludwigshafe – Des Door zur Palz“ steht darauf geschrieben. „Wir wollen durch dieses Glas mit Kultcharakter und dem Aufdruck in Pfälzer Mundart unsere Verwurzelung in dieser Region und unsere Verbundenheit zur Pfalz unterstreichen sowie unsere geografische Lage als Oberzentrum am Tor zur Pfalz hervorheben“, erklärt Christoph Keimes als Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Lukom.

Tourist-Info erweitert Angebot

Neben der Veröffentlichung einer Broschüre in Pfälzer Mundart, die „Die schennschde Egge vunn Ludwigshafe“ vorstellt, und der „Ludwigshafen Box“ erweitert die Tourist-Info mit dem Dubbeglas aktuell ihr Angebot an Produkten mit lokalem und regionalen Charakter.