Eine Auswahl unterschiedlichster Produkte aus Ludwigshafen mit deutlichem Bezug zur Stadt hat die Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) aktuell in einer Präsentbox zusammengestellt. Die „Ludwigshafen Box“ beinhaltet zum eine Sammlung kulinarischer Grüße aus der Stadt am Rhein, aber auch Publikationen über sie.

In der Box enthalten ist unter anderem „ein Pfund der Pfälzer Spitze“ – eine Spezialität der Privat-Kaffee-Rösterei Mohrbacher. Das Unternehmen in Süd ist ein Traditionsbetrieb in der aktuell dritten Generation mit einer fast 100-jährigen Firmengeschichte. Zudem sind in der kartonierten Box Flaschenbiere der in Oggersheim ansässigen Privatbrauerei Gebrüder Mayer zu finden. Auch ein Betrieb mit großer Tradition, der mit seinen handwerklich hergestellten Gerstensäften die älteste Brauerei der Pfalz. Das „Kellerbier“ und der „Pfalzstoff“ sind Klassiker im Sortiment und je in einer Halbliterflasche beigelegt.

„Weitere Schmankerl“

Original Pfälzer Leber- und Bratwurst, jeweils in einer 200-Gramm-Dose, hergestellt von der Metzgerei Ott in der Stadtmitte, sind der Lukom zufolge „weitere Schmankerl“. Süße Leckereien steuert Bäckermeister Andreas Seibold aus der Gartenstadt mit seiner Kreation aus acht Pralinen bei. Natürlich darf auch eine Flasche Pfälzer Wein nicht fehlen. In Bio-Qualität und unter dem Signet „Top in Lu“ wird dieser vom Bioladen Kichererbse in Süd vertrieben. „Top in Lu“ ist ein Zusammenschluss inhabergeführter Einzelhandelsgeschäfte in Ludwigshafen, die sich laut der Lukom allesamt zu einem besonderem Qualitätsanspruch am Markt verpflichten.

Fotobuch und Mundartbroschüre

Daneben findet man in der Box auch ein broschiertes Fotobuch, „das unterschiedlichste Lebensqualitäten Ludwigshafens aus dem Blickwinkel verschiedener Fotografen zeigt“, erläutert Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Eine Broschüre in Pfälzer Mundart stellt „Die schennschde Egge vunn Ludwigshafe“ vor. In einer anderen Broschüre sind Radtouren durch Ludwigshafen und Tagestouren in die Region zusammengestellt. Vier Ansichtskarten mit Perspektiven im Panoramaformat ermöglichen Box-Besitzern den Versand postalischer Grüße aus Ludwigshafen in die ganze Welt.

Alle Waren sind Lukom-Angaben zufolge transportsicher in der Box verpackt und zum Preis 40 Euro erhältlich. Bestellen kann man die Box über die App „LU digital“ oder auf konventionellem Weg in der Tourist-Info. Das Büro befindet sich am Berliner Platz 1. Telefonisch erreichbar sind die Kollegen vor Ort unter 0621/5120-35 und -36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.