Die Vollsperrung der A61 zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Koblenz ist laut Polizei wieder aufgehoben worden.

Gegen 15 Uhr hatte sich wegen einer Baustelle der Verkehr am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf der A61 gestaut. Der Fahrer eines Sattelzugs erkannte das Stauende dann aber zu spät und fuhr laut Polizei auf einen Pkw auf. In der Folge kam es zur Kollision mit drei weiteren Autos, die Autobahn musste voll gesperrt werden. Laut Polizei waren die Sattelzugmaschine und drei Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 80.000 EUR. Die beiden Insassen eines Mercedes, eine 72-jährige Frau und ihr 75-jähriger Ehemann, erlitten den Beamten zufolge durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.