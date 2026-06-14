Ein 73-Jähriger ist in der Industriestraße Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Zeugin gesehen, dass eine unbekannte männliche Person den Senior am Samstag gegen 11.55 Uhr vor einem Einkaufsgeschäft in der Industriestraße 13-15 (Friesenheim) beobachtete. Demzufolge öffnete der unbekannte Täter dann in einem günstigen Augenblick die hintere Tür des Autos des 73-Jährigen, entwendete eine schwarze Handtasche von der Rückbank und flüchtete. In der Handtasche befanden sich nach Angaben der Beamten mehrere Ausweisdokumente sowie Bargeld in Höhe von 1200 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: weißes Shirt, blaue Jacke, korpulent, kurze braune Haare, kein Bart, circa 55 Jahre alt. Hinweise unter Telefon 0621 963-24250.