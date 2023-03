Sechs Hauptgewinne in Höhe von insgesamt 52.500 Euro gehen an Sparkassenkunden aus Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Glücksgöttin Fortuna habe ihr Füllhorn überschwänglich bei den PS-Sparern der Sparkasse Vorderpfalz ausgeschüttet, teilt das Kreditinstitut weiter mit. Über einen wahren Geldsegen aus der März-Sonderauslosung könnten sich sechs Sparkassenkunden mit Hauptgewinnen von 25.000 Euro, 10.000 Euro, dreimal 5000 und 2500 Euro freuen. Monatlich nehmen laut Sparkasse über 126.000 PS-Lose von Kunden der Sparkasse Vorderpfalz am PS-Los-Sparen teil. Im März schüttete die Sparkasse nach eigenen Angaben insgesamt über 103.000 Euro an ihre PS-Los-Sparer aus. Es profitieren aber nicht nur die Gewinner der monatlichen PS-Auslosungen, denn ein Teil des Los-Einsatzes fließe wieder in die Region zurück, als Spenden an Vereine und gemeinnützige Organisationen. Um gewinnen zu können, benötigt man ein PS-Los, das es in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz zum Preis von fünf Euro zu kaufen gibt. Vier Euro wandern auf ein Sparkonto, ein Euro beträgt der Einsatz für die Auslosung mit monatlichen Gewinnen bis zu 25.000 Euro. Netz-Infos: www.sparkasse-vorderpfalz.de/pslose.