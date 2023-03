Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Wäscherei Bittmann im Stadtteil Süd ist eine Institution in Ludwigshafen und Umgebung. Der 1. August 1971, das Gründungsdatum, war ein Sonntag. Daran erinnert sich Bruno Bittmann noch ganz genau, denn tags darauf begann die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs. Heute ist die Firma über die Stadt hinaus bekannt.

Wie zum Beweis betritt am Mittwochvormittag ein älterer Herr das Geschäft in der Ludwig-Börne-Straße 11. Er wohnt in Ellerstadt, stammt ursprünglich aus Norddeutschland und