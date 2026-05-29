Ein 30 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen in Ludwigshafen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Straßenbahnhaltestelle Wittelsbachplatz geprallt.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 5.30 Uhr auf der Heinigstraße (Mitte) in Richtung Saarlandstraße unterwegs. Am Übergang zur Saarlandstraße verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Wagen. Das Fahrzeug schleuderte nach links in die Haltestelle.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden Teile der Haltestelle erheblich beschädigt. Auch ein Fahrkartenautomat wurde zerstört und auf die Gleise geschleudert. Der Wagen selbst erlitt Totalschaden und musste mit einem Kran geborgen werden.

Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht an der Haltestelle.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßen- und Stadtbahnverkehr. Ein Fahrstreifen musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.