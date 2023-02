Der Seniorenrat der Stadt teilt die Kritik von Holger Scharff, Vorsitzender des Stadtkreisverbands der Arbeiterwohlfahrt, bezüglich der Verfügbarkeit des geplanten 49-Euro-Tickets im Nahverkehr (wir berichteten). Birgitta Scheib weist als Vorsitzende darauf hin, dass der Seniorenrat in dieser Sache bereits tätig geworden sei. „Wir sind der Meinung, dass am Ort des Geschehens, also im Bundestag, auf die Problematik der geplanten ausschließlichen Online-Verfügbarkeit des 49-Euro-Tickets vehement hingewiesen werden muss. Aus diesem Grund haben wir uns schon vor kurzer Zeit mit einem Schreiben an den Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Schreider gewandt. Er ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, in dem die Kriterien für den Erwerb des Tickets diskutiert werden“, berichtet Scheib, die ergänzt: „Wir hoffen sehr, dass unsere Vorbehalte bei der Entscheidungsfindung Beachtung finden werden.“ Dass das Ticket nur online zu erwerben sein soll und nur auf einem Smartphone gespeichert werden könne, sei eine Diskriminierung von Senioren, beklagte Scharff.