Mithilfe einer Elektroschockpistole (Taser) hat die Polizei am Dienstagmorgen in der Innenstadt einen 36-Jährigen überwältigt, der ohne Fahrschein in einem Linienbus saß und um 6.45 Uhr kontrolliert wurde. Als er ankündigte, jeden anzugreifen, der ihn mit Sanktionen belege, wurde die Polizei verständigt. An der Haltestelle Berliner Platz versuchte der 36-Jährige, den Bus zu verlassen und sich an den Beamten vorbei zu drängen. Als diese ihn aufhalten wollten, begann er, nach ihnen zu schlagen und zu treten. Dabei wurde ein 27-Jähriger Polizist mehrfach am Kopf getroffen, blieb aber unverletzt.

Polizistin an den Haaren gezogen

Eine Polizeibeamtin schleuderte der 36-Jährige gegen den Bus und zog sie an den Haaren. Auch sie blieb unverletzt. Um weitere gefährliche Handlungen zu unterbinden, drohten die Beamten den Einsatz des Tasers an und setzten diesen auch ein. So konnte der 36-Jährige überwältigt werden.

Da er weder unter dem Einfluss von Alkohol noch von anderen berauschenden Mitteln stand, wurde er dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt übergeben und kam dann in ein psychiatrisches Krankenhaus. Bis auf minimale Hautverletzungen durch die Elektroden blieb der 36-Jährige unverletzt.