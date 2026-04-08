Ein Wendemanöver hat am Dienstagabend in Ludwigshafen einen Unfall mit Verletzten und einem geschätzten Sachschaden von 35.000 Euro verursacht. Laut Polizei wollte ein 19-jähriger Autofahrer gegen 23.25 Uhr auf dem Kaiserwörthdamm (Mundenheim) aus Fahrtrichtung Adlerdamm kommend drehen, um in die entgegengesetzte Richtung in Richtung Adlerdamm zu fahren. Dabei übersah er das Auto einer 29-Jährigen, die in gleicher Richtung unterwegs war, und touchierte es. Die Fahrerin und ihre 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. In beiden Autos waren jeweils drei weitere Insassen. Die Polizei stellte bei dem Unfallverursacher Hinweise auf Cannabiskonsum fest, brachte ihn zur Blutentnahme und zog seinen Führerschein ein.