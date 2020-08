Das Bundesverkehrsministerium stellt der Deutschen Bahn AG 340.000 Euro zur Verfügung, damit diese die Aufenthaltsqualität am Ludwigshafener Hauptbahnhof verbessern kann.

Wie Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes (CDU) mitteilt, ist das Geld des Bundes unter anderem dafür vorgesehen, Treppen, Zugänge, Zäune und Dächer zu erneuern sowie Bodenbeläge auszutauschen und an den Fassaden zu arbeiten. Das Geld ist Teil eines 40 Millionen Euro umfassenden Sofortprogramms den Bundes, so Kartes. Er hält es für sehr wichtig, in die Bahnhöfe zu investieren. Diese Arbeiten könnten zugleich „vor Ort Konjunkturimpulse für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe setzen“. Für Ludwigshafen müsse allerdings „ein großer Wurf“ her, um die Situation des Hauptbahnhofs zu verbessern, betont Kartes.

Unterdessen hat sich auch die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten in der seit Tagen anhaltenden Debatte um den Hauptbahnhof zu Wort gemeldet. Auslöser war ein Vandalismusvorfall. Der Bahnhof sei in einem „beklagenswerten Zustand“, so Raik Dreher und Heinz Zell. Es sei aber leider schwierig, bei der Bahn Termine mit Verantwortlichen zu bekommen. Dreher sieht den FWG-Vorschlag, Stadtmuseum und Stadtarchiv im Hauptbahnhof anzusiedeln kritisch. Es gebe hier zwar viel Platz, aber die Entwicklungsmöglichkeiten seien doch begrenzt.