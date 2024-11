Der Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt, kurz: Krimirat, feiert in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen. Daher ist für die Jubiläumssitzung des Gremiums am Mittwoch, 13. November, 14 bis 16 Uhr, Vortragssaal der Volkshochschule, ein Rückblick auf die Anfänge und Hürden, aber auch auf Erfolge des Rats geplant.

Für den feierlichen Charakter der Sitzung sorgen Musikbeiträge, zudem spricht Staatssekretär Daniel Stich ( SPD) Grußworte. Eröffnen werden die Sitzung die Vorsitzende, Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), und ihr Stellvertreter Andreas Sarter, Leiter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Mit seiner Gründung 1994 war der Krimirat in Ludwigshafen das erste Gremium dieser Art in Rheinland-Pfalz. Seitdem arbeiten darin Vertreter aus Kommune, Polizei, Wirtschaft, Handel sowie engagierte Personen aus der Stadtgesellschaft zusammen. Dabei nehmen sich themenspezifische Arbeitskreise aktuellen gesellschaftlichen Problemlagen an und erarbeiten präventive Angebote. Das Besondere am Krimirat: Er ist ein gemeinsames Gremium von Stadtverwaltung und Polizei. Den Vorsitz und seine Geschäftsführung teilen sich Verwaltung und Präsidium. Zweimal jährlich finden Sitzungen statt.

„Im Krimirat wurden von Anfang an innovative Lösungen erarbeitet, um der Vielfalt unserer Stadtgesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen. Das Jubiläum ist deshalb nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, das Engagement Vieler im Rahmen der gelungenen Vernetzung zu würdigen“, sagt Steeg. Sarter betont: „Ludwigshafen ist die zweitsicherste Stadt in Rheinland-Pfalz. Die Sicherheit für die Bürger hier zu erhalten, ist ein Ziel, dass wir nur gemeinsam erreichen können.“

Nach dem offiziellen Programm besteht die Möglichkeit, sich bei Fingerfood über den Krimirat zu informieren und sich mit seinen Akteuren auszutauschen. Am gleichen Tag findet in der Volkshochschule auch der zweite Fotoaktionstag zum Thema Demokratie mit Initiator Thomas Brenner statt, bei der der Krimirat Kooperationspartner ist.