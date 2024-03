Der Fotograf Thomas Brenner sucht Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zeigen wollen für Demokratie. Am Dienstag, 12. März, fotografiert Brenner in der Pfalzgalerie (9 bis 17 Uhr) alle, die die Kampagne des Fotografen unterstützen wollen. Aus den Porträts sollen großformatige Plakate werden, auf denen das Gesicht zu sehen sein soll sowie Vorname und Funktion oder Beruf. Überschrieben werden soll das Plakat mit einem Schlagwort aus der Wortfamilie Demokratie: Demokratieverteidiger, Demokratiefreundin, Demokratiefan – nur drei Vorschläge aus einer langen Liste. Die hat Manfred Menzel ersonnen, mit dem Brenner schon bei anderen Kampagnen zusammengearbeitet hat. Ebenfalls mit an Bord ist der Grafiker Edgar Gerhards. Vergangene Woche hatte Brenner seine Ausrüstung in der Pfalzbibliothek aufgebaut. Der Bezirksverband hatte auf eine E-Mail Brenners mit seiner Idee schnell reagiert und in den beiden Einrichtungen Termine vorgeschlagen. Zu dem Termin kann jeder kommen, der die Aktion unterstützen möchte.