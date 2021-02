Rund 180 Luftreinigungsgeräte sollen demnächst an Ludwigshafener Schulen zum Einsatz kommen. Das geht aus der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen im Rat hervor. Demnach ist es der Stadt gelungen, kurzfristig einen Zuschuss vom Land in Höhe von knapp 345.000 Euro zu erhalten. Insgesamt stellt das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz laut Stadt sechs Millionen Euro für die „Förderung der Ausstattung von Schulräumen mit Luftreinigungsgeräten“ zur Verfügung. Die Förderrichtlinien schreiben vor, dass die Geräte nur für Unterrichtsräume „mit mangelndem Lüftungsergebnis“ eingesetzt werden dürfen – also solche Räume, die sich ohne Gerät nicht ausreichend belüften lassen. An welchen Schulen genau die Geräte „mit einem Hochleistungsschwebstofffilter HEPA 14“ zum Einsatz kommen, ist bisher nicht bekannt. Derzeit fänden an den Standorten die abschließenden technischen Prüfungen statt. Die Stadt möchte die Geräte nicht kaufen, sondern für zwölf Monate mieten.