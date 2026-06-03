Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist in Ludwigshafen-Oggersheim in eine Polizeikontrolle geraten. Polizeibeamte kontrollierten ihn am Dienstag gegen 14 Uhr in der Speyerer Straße. Nach Angaben der Polizei wies der 16-Jährige dabei nur die Fahrerlaubnisklasse AM vor, die für Fahrzeuge bis 45 Kilometern pro Stunde gilt. Der Roller fuhr laut Tacho aber 55 Kilometer pro Stunde. Damit besaß der Jugendliche nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Einsatzkräfte stellten den Roller für ein Prüfgutachten sicher. Gegen den 16-Jährigen wird laut Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.