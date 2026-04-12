Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstag gegen 23 Uhr an der Aral-Tankstelle in der Oppauer Straße in Ludwigshafen-Edigheim gekommen. Ein Unbekannter schlug laut Polizei einem 16-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin soll sich der Mann auf die Beifahrerseite eines schwarzen Autos gesetzt haben und gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung geflüchtet sein. Der Täter wird so beschrieben: schwarze Mütze, schwarz gekleidet, dicke schwarze Augenbrauen, schwarzer Kinnbart. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-24250.